За його словами, люди, які мають хоч краплю здорового глузду, будуть триматися подали від півдня України.

На Кримському мосту 17 липня внаслідок вибухів загинуло двоє цивільних. В ОП України заявили, що Росія робить зі своїх громадян "живий щит" для таких об'єктів.

"Чистий цинізм. Під час інтенсивних бойових дій офіційна Москва відправляє цивільних "туристів" найбільш гарячими точками до окупованого Криму, створюючи небезпечні ситуації, аби звинуватити Збройні сили України у загибелі цивільних осіб", - написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

За його словами, розумні люди триматимуться від гарячих точок якомога далі.

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"Кожен, в кого є хоч крапля здорового глузду, буде триматися якомога далі від пекельного українського півдня сьогодні", - зазначив радник керівника Офісу президента.

Вибухи на Кримському мосту - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 липня був обрушений один з прольотів моста через Керченську протоку. У РФ традиційно заявили про теракт, звинуватили Україну й одразу ж пригрозили відповіддю.

На думку експертів, за атакою міг стояти іранський дрон "Шахед", який РФ сама ж і запустила, щоб атакувати Україну. За іншою версією, ЗСУ використали для операції морські дрони з кількома сотнями кілограм вибухівки.

У СБУ вже заявили, що деталі події розкриють тільки після війни.

Після інциденту об'єкт закрили, а 50 тисяч російських "туристів", які потрапили в Крим до підриву, опинилися у пастці. У РФ вже порадили їхати їм через інші окуповані території.

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