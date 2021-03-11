У документі зазначається, що правлячий режим РФ лише імітує демократичні процеси.

Департамент державної безпеки та воєнна розвідка Литовської Республіки опублікували спільну "Національну оцінку загроз 2021". У ній окуповані Росією території Донецької та Луганської областей визначені як "осередок військової нестабільності на порозі НАТО".

Про це повідомили у прес-службі Служби зовнішньої розвідки України.

У документі литовської розвідки Росія названа головною загрозою. Зазначається, що правлячий режим РФ лише імітує демократичні процеси.

"З погляду міжнародних відносин, діючи агресивно, російська влада збільшує свою ізоляцію та можливості конфлікту. Росія не відмовилася від своїх стратегічних цілей у теперішніх і колишніх членах Співдружності Незалежних Держав (СНД), і намагається їх досягти", - йдеться у повідомленні.Читайте такожДонбас Росії не потрібен, він є її розмінною картою в геополітиці - Резніков

Литовська розвідка зазначає, що військова сила залишається головним інструментом для збереження і розширення Росією свого впливу за кордоном, про що свідчать агресивні маневри збройних сил РФ біля кордонів НАТО.

"Тактична ядерна зброя займає особливе місце у військовому плануванні Росії, оскільки вона заповнює прогалину між стратегічним ядерним потенціалом та звичайним озброєнням (наприклад, танками, артилерійськими системами, військовими літаками та військовими кораблями), яке досі не може досягти західних стандартів якості. Крім того, тактична ядерна зброя є корисним інструментом обману, оскільки противник не може відрізнити зброю того ж типу, обладнану ядерними від обладнаної звичайними боєголовками. Російський арсенал тактичної ядерної зброї не обмежений жодними міжнародними договорами", - зазначається у документі.

У контексті України литовські колеги зосереджують фокус уваги на окупованих Росією територіях у Донецькій та Луганській областях.

"Підпорядковані Москві 1-й (Донецьк) та 2-й (Луганськ) армійські корпуси, які складаються з бригад, батальйонів, рот та менших підрозділів діють на території окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей, нараховуючи приблизно від 30 до 35 тис. військовослужбовців. При цьому більшість із них становлять місцеві жителі, мотивовані фінансовою винагородою. Вказані підрозділи в організаційному плані відповідають моделі ЗС РФ, вони керуються та навчаються російськими офіцерами й інструкторами. Підрозділи оснащені російським озброєнням, екіпіровкою, системами зв’язку, та діють на основі статутів ЗС РФ", - йдеться у "Національній оцінці загроз 2021".

Таким чином, Москва може легко посилити свій військовий тиск на Київ, використовуючи військові формування, що повністю й беззастережно контролюються Росією.

За результатами аналізу литовська розвідка доходить таких висновків: "З моменту розвалу Радянського Союзу Росія використовує "заморожені конфлікти" для втручання у внутрішні справи сусідніх країн. Водночас цей інструмент поступово втрачає свою ефективність. Спроби Москви нав’язати свої умови Києву у контексті примусу реінтегрувати Донбас з місцевими владними структурами під російським контролем й донині залишаються безуспішними".

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Автор: УНІАН