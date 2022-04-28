Російська Федерація виводить частину своїх військових найманців з Лівії. Їх можуть відправити в Україну, щоб посилити вже існуюче угруповання РФ в нашій країні.
Відповідною інформацією поділилося видання Financial Times з посиланням на західні і сирійські джерела.
У матеріалі порталу сказано, що спочатку Росія не планувала зменшувати свій контингент в Лівії. Однак рішення довелося переглянути через відсутність успіхів в Україні.
РФ вже вивезла з Лівії двісті росіян з ПВК "Ліга", колишньої" Вагнер", а також тисячі сирійських найманців. Однак в африканській державі як і раніше залишаються близько 5 тисяч найманців країни-агресора.
Джерела Financial Times вважають, що "вагнерівців" відправлять в Україну. Одне з них називає закриття Туреччиною повітряного простору для російських військових літаків з Сирії та Лівії додатковою причиною перекидання солдатів.
Нагадаємо, п'ять днів тому в НАТО повідомили, що Росія відправить більше тисячі "вагнерівців" для участі в боях за Донбас. В Альянсі прогнозували перекидання найманців з Сирії або Африки, і припущення виявилося вірним. На території України "вагнерівці" вже діють, наприклад, три дні тому вони провели невдалий штурм позицій ЗСУ на Луганщині.
Війна Російської Федерації проти України
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