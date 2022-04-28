Це члени ПВК "Ліга", колишньої "Вагнер".

Російська Федерація виводить частину своїх військових найманців з Лівії. Їх можуть відправити в Україну, щоб посилити вже існуюче угруповання РФ в нашій країні.

Відповідною інформацією поділилося видання Financial Times з посиланням на західні і сирійські джерела.

У матеріалі порталу сказано, що спочатку Росія не планувала зменшувати свій контингент в Лівії. Однак рішення довелося переглянути через відсутність успіхів в Україні.

РФ вже вивезла з Лівії двісті росіян з ПВК "Ліга", колишньої" Вагнер", а також тисячі сирійських найманців. Однак в африканській державі як і раніше залишаються близько 5 тисяч найманців країни-агресора.

Джерела Financial Times вважають, що "вагнерівців" відправлять в Україну. Одне з них називає закриття Туреччиною повітряного простору для російських військових літаків з Сирії та Лівії додатковою причиною перекидання солдатів.

Нагадаємо, п'ять днів тому в НАТО повідомили, що Росія відправить більше тисячі "вагнерівців" для участі в боях за Донбас. В Альянсі прогнозували перекидання найманців з Сирії або Африки, і припущення виявилося вірним. На території України "вагнерівці" вже діють, наприклад, три дні тому вони провели невдалий штурм позицій ЗСУ на Луганщині.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: