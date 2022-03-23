Зараз на місці працює комісія, збитки встановлюються.

Російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по військовій інфраструктурі в Рівненській області.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Він нагадав, що з початку доби на Рівненщині п'ять разів лунав сигнал повітряної тривоги.

За словами Коваля, протягом доби українські Збройні сили збили один безпілотник і одну ракету окупантів.

"Під час однієї з тривог ввечері ворог тричі завдав удару по об'єкту військової інфраструктури. На місці працює комісія, збитки встановлюються", - зазначив голова ОВА.

Раніше директор Рівненської атомної електростанції Павло Павлишин запевнив, що об'єкт не буде зданий російським силам навіть під загрозою глобальної ядерної катастрофи, а працівники залишаться на своїх робочих місцях.

Вас також можуть зацікавити новини: