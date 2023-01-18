Українське командування цілком готове до будь-яких загроз з боку ворога.

Російські війська вирішують, де атакувати українське угруповання в Бахмуті. Однак сценарій, згідно з яким Росією були захоплені Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк, з Бахмутом не спрацює, вважає військовий експерт Олексій Арестович.

У розмові з Марком Фейгіним він зазначив, що ні тактика, ні стратегія ворога не змінилися: РФ все ще хоче витіснити ЗСУ з Бахмута під загрозою повного оточення.

"Не можна сказати, що це зовсім вже безуспішна тактика: Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна... Але в Бахмуті ситуація трохи інша: і місцевість, і кількість військ, і структура оборони якраз розраховані, щоб ці фланги прикривати", - сказав Арестович.

За його словами, українське командування цілком готове до будь-яких розглянутих загроз з боку ворога, про що свідчать дії ЗСУ на зазначеному напрямку: "Вони (росіяни - УНІАН) перегрупуються, будуть атакувати, наше командування це знає, судячи з дій. З цією загрозою вже працюють".

Також Арестович підтвердив, що Росія збільшила кількість військ до 340 тисяч.

"Місяці два тому російських військ було до 220 тисяч на нашій території. Сьогодні - вже 340 тисяч, вони на третину збільшили чисельність і збираються її використовувати для взяття Донецької області. Будуть рухи у Луганській області, на стику Запорізької та Донецької області, на (стику) Харківської і Луганської, щоб забезпечити політичну (перемогу) (терористів) "ЛДНР", - відповів Арестович.

Ситуація на Донбасі - новини війни

У зведенні Генштабу вранці, 18 січня, повідомлялось про безуспішні спроби Росії наступати на Авдіївському напрямку. Штурми окупантів Бахмута протягом 17 січня були відбиті.

Як розповів напередодні заступник командира легіону Свобода лейтенант Володимир Назаренко, росіяни намагаються обійти Бахмут з півдня і півночі, зрозумівши, що не вдасться вдарити по місту "в лоб". Ворог не встигає поповнювати резерви.

Про величезні втрати росіян на вказаних напрямках свідчать численні фото- й відеодокази, відзняті ЗСУ. Зокрема, нещодавно мережу облетіло фото поля, укритого тілами мертвих російських солдатів.

Зараз окупанти перекидають підкріплення на лінію Кремінна-Сватове, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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