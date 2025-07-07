Запоріжжя під атакою дронів / Колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com, Іван Федоров

Російські загарбники здійснюють атаку ударними безпілотниками по місту Запоріжжя, вже є постраждалі. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.  

Зокрема, о 10:22 начальник ОВА відзначив, що ворог атакує Запоріжжя БпЛА. 

"Попередньо, щонайменше десять людей постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя. Атака продовжується. Перебувайте в безпечних місцях!", - наголосив Федеоров.

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Також він повідомив про руйнування внаслідок атаки. 

"Шість ударів шахедами ворог наніс по Запоріжжю. Постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру",- наголосив Федоров.

Він також показав фото ураженої будівлі університету.

фото Іван Федоров

Також у патрульній поліції повідомили про обмеження руху транспорту внаслідок атак безпілотників.

Перекрито рух на ділянці по вулиці Гоголя від вулиці Дніпровської до вулиці Троїцької в обох напрямках, а також на ділянці по вулиці Університетській від вул. Дніпровської в напрямку до вулиці Троїцької. 

Згодом Федоров додав, що у Запоріжжі вже відомо про 6 постраждалим від ворожої атаки. Їхній стан оцінюють, як середньої тяжкості.

Фото Атака на Запоріжжя 07 липня 2025
Фото Атака на Запоріжжя 07 липня 2025
Фото Атака на Запоріжжя 07 липня 2025
Фото Атака на Запоріжжя 07 липня 2025
Фото Атака на Запоріжжя 07 липня 2025
Фото Атака на Запоріжжя 07 липня 2025

Російські атаки - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше, в ніч на 6 липня росіяни атакували Запоріжжя.  Внаслідок атаки пошкоджені складські приміщення та сільгосптехніка на фермерських господарствах. Частково зруйнована будівля приватного підприємства. Через атаку постраждала 89-річна жінка. 

Також сьогодні дрони атакували Харків, Київ та Одесу, багато постраждалих, є загиблй.

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