Ворожа атака також призвела до руйнувань житлових будинків,будівлі університету та підприємств.

Російські загарбники здійснюють атаку ударними безпілотниками по місту Запоріжжя, вже є постраждалі. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Зокрема, о 10:22 начальник ОВА відзначив, що ворог атакує Запоріжжя БпЛА.

"Попередньо, щонайменше десять людей постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя. Атака продовжується. Перебувайте в безпечних місцях!", - наголосив Федеоров.

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Також він повідомив про руйнування внаслідок атаки.

"Шість ударів шахедами ворог наніс по Запоріжжю. Постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру",- наголосив Федоров.

Він також показав фото ураженої будівлі університету.

Також у патрульній поліції повідомили про обмеження руху транспорту внаслідок атак безпілотників.

Перекрито рух на ділянці по вулиці Гоголя від вулиці Дніпровської до вулиці Троїцької в обох напрямках, а також на ділянці по вулиці Університетській від вул. Дніпровської в напрямку до вулиці Троїцької.

Згодом Федоров додав, що у Запоріжжі вже відомо про 6 постраждалим від ворожої атаки. Їхній стан оцінюють, як середньої тяжкості.

Російські атаки - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше, в ніч на 6 липня росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджені складські приміщення та сільгосптехніка на фермерських господарствах. Частково зруйнована будівля приватного підприємства. Через атаку постраждала 89-річна жінка.

Також сьогодні дрони атакували Харків, Київ та Одесу, багато постраждалих, є загиблй.

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