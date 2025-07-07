Російські загарбники здійснюють атаку ударними безпілотниками по місту Запоріжжя, вже є постраждалі. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Зокрема, о 10:22 начальник ОВА відзначив, що ворог атакує Запоріжжя БпЛА.
"Попередньо, щонайменше десять людей постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя. Атака продовжується. Перебувайте в безпечних місцях!", - наголосив Федеоров.
Також він повідомив про руйнування внаслідок атаки.
"Шість ударів шахедами ворог наніс по Запоріжжю. Постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру",- наголосив Федоров.
Він також показав фото ураженої будівлі університету.
Також у патрульній поліції повідомили про обмеження руху транспорту внаслідок атак безпілотників.
Перекрито рух на ділянці по вулиці Гоголя від вулиці Дніпровської до вулиці Троїцької в обох напрямках, а також на ділянці по вулиці Університетській від вул. Дніпровської в напрямку до вулиці Троїцької.
Згодом Федоров додав, що у Запоріжжі вже відомо про 6 постраждалим від ворожої атаки. Їхній стан оцінюють, як середньої тяжкості.
Російські атаки - новини
Як повідомляв УНІАН, раніше, в ніч на 6 липня росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджені складські приміщення та сільгосптехніка на фермерських господарствах. Частково зруйнована будівля приватного підприємства. Через атаку постраждала 89-річна жінка.
Також сьогодні дрони атакували Харків, Київ та Одесу, багато постраждалих, є загиблй.