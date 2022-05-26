Інженерні підрозділи російських окупантів проводять заходи з мінування узбережжя Каховського водосховища.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.
Зазначається, що на Запорізькому напрямку угруповання противника додатково посилено сформованим танковим батальйоном на танках Т-62.
На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Продовжує обстріли українських військ та веде повітряну розвідку з використанням безпілотників.
"Виявлено проведення інженерними підрозділами окупантів заходів із мінування узбережжя Каховського водосховища", - наголошується у повідомленні.
На Бессарабському напрямку, на території Придністровського регіону Республіки Молдова, знижено рівень терористичної небезпеки. При цьому, особовий склад оперативної групи російських військ в регіоні продовжує несення служби в посиленому режимі.
Також у Генштабі заявили про наступ окупантів у напрямках Сєвєродонецька, а також населених пунктів Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівка.
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