У Придністров'ї російські війська продовжують несення служби в посиленому режимі.

Інженерні підрозділи російських окупантів проводять заходи з мінування узбережжя Каховського водосховища.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

Зазначається, що на Запорізькому напрямку угруповання противника додатково посилено сформованим танковим батальйоном на танках Т-62.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Продовжує обстріли українських військ та веде повітряну розвідку з використанням безпілотників.

"Виявлено проведення інженерними підрозділами окупантів заходів із мінування узбережжя Каховського водосховища", - наголошується у повідомленні.

На Бессарабському напрямку, на території Придністровського регіону Республіки Молдова, знижено рівень терористичної небезпеки. При цьому, особовий склад оперативної групи російських військ в регіоні продовжує несення служби в посиленому режимі.

Також у Генштабі заявили про наступ окупантів у напрямках Сєвєродонецька, а також населених пунктів Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівка.

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