На Харківському напрямку противник підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

Російські окупанти наступали на кількох напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України відносно оперативної інформації станом на 18.00 .

В повідомленні сказано, що на Донецькому напрямку противник продовжує ведення наступальних дій. "Основні зусилля зосереджує на Бахмутському і Авдіївському напрямках", - йдеться в повідомленні.

В Генштабі зазначають, що на Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки, Чепіля, Богородичного та Курульки.

В повідомленні сказано, що на Краматорському напрямку в районі населеного пункту Краснопілля ворог вів наступальний бій.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару по позиціях сил оборони в районі Соледара та ракетних ударів в районах населених пунктів Соледар та Костянтинівка. "Вів штурмові дії біля Соледара, Кодеми та Зайцевого. Успіху не мав", - сказано в повідомленні.

В Генштабі зазначають, що на Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних типів райони населених пунктів: Авдіївка, Олександропіль, Мар’їнка, Первомайське та Піски, а також завдавав авіаударів неподалік Невельського, Мар’їнки та Красногорівки. Також російські окупанти вели наступ у районах населених пунктів Красногорівка, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку окупанти вели наступальні дії в районі Новомихайлівки, зазнали втрат та відійшли.

В повідомленні сказано, що на Харківському напрямку противник підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА, а також здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури в ряді населених пунктів. "Завдав авіаційних ударів неподалік Старого Салтова, Верхнього Салтова, Питомника, Мосьпанового та Гусарівки", - сказано в повідомленні.

На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків ряду населених пунктів. А також вів наступальний бій неподалік Времівки та Великої Новосілки.

Раніше повідомлялося, що США оголосили про нову військову допомогу для України. ВСУ отримають далекобійні ракетні системи HIMARS.

Вас також можуть зацікавити новини: