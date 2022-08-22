Російські окупанти наступали на кількох напрямках.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України відносно оперативної інформації станом на 18.00 .
В повідомленні сказано, що на Донецькому напрямку противник продовжує ведення наступальних дій. "Основні зусилля зосереджує на Бахмутському і Авдіївському напрямках", - йдеться в повідомленні.
В Генштабі зазначають, що на Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки, Чепіля, Богородичного та Курульки.
В повідомленні сказано, що на Краматорському напрямку в районі населеного пункту Краснопілля ворог вів наступальний бій.
На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару по позиціях сил оборони в районі Соледара та ракетних ударів в районах населених пунктів Соледар та Костянтинівка. "Вів штурмові дії біля Соледара, Кодеми та Зайцевого. Успіху не мав", - сказано в повідомленні.
В Генштабі зазначають, що на Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних типів райони населених пунктів: Авдіївка, Олександропіль, Мар’їнка, Первомайське та Піски, а також завдавав авіаударів неподалік Невельського, Мар’їнки та Красногорівки. Також російські окупанти вели наступ у районах населених пунктів Красногорівка, Первомайське та Невельське.
На Новопавлівському напрямку окупанти вели наступальні дії в районі Новомихайлівки, зазнали втрат та відійшли.
В повідомленні сказано, що на Харківському напрямку противник підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА, а також здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури в ряді населених пунктів. "Завдав авіаційних ударів неподалік Старого Салтова, Верхнього Салтова, Питомника, Мосьпанового та Гусарівки", - сказано в повідомленні.
На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків ряду населених пунктів. А також вів наступальний бій неподалік Времівки та Великої Новосілки.
Раніше повідомлялося, що США оголосили про нову військову допомогу для України. ВСУ отримають далекобійні ракетні системи HIMARS.