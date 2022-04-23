Деякі зі сценаріїв росіяни могли використати на сході України.

Міноборони Росії через кремлівські пропагандистські канали поширило попередження про нібито застосування США зброї масового знищення, щоб, своєю чергою, виправдати у майбутньому власні дії.

Текст з’явився, в тому числі, на підконтрольному путінському каналі Russia Today.

МО Росії заявило про нібито три сценарії, які американці готують у містах України.

У Харкові, за словами рашистів, Сполучені Штати "можуть використати" "постановочний інцидент "під чужим прапором".

Серед об’єктів росіяни перераховують радіаційно небезпечні об’єкти Харкова (до речі, російські війська вже неодноразово здійснювали в місті вогневі провокації біля цих об’єктів) і Київ (біологічно небезпечні об’єкти), а також РФ вважає можливою свою атаку "на об’єкти ядерної енергетики".

Згідно з другим озвученим окупантами (допустимим) сценарієм, російські війська можуть завдати удару зброєю масового знищення "у малих обсягах" з метою пригнічення опору українських сил, серед цілей – Маріуполь.

Власне, за свідченнями бійців "Азову", росіяни раніше вже скинули отруйні речовини на "Азовсталь", де переховувалися як військові, так і цивільні.

А, за даними США у ОБСЄ, змішали сльозогінний газ з хімікатами.

Найменш вірогідним росіяни вважають застосування біологічної зброї відкрито на полі бою (у Слов’янську і Краматорську).

Зброю масового знищення, за логікою пропагандистів, нібито застосують, щоб притягнути РФ до міжнародного трибуналу, виключити росіян з ООН і посилити "антиросійські" санкції.

Загроза ядерного удару РФ

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров опосередковано натякнув, що в майбутньому його держава може застосувати проти України ядерну зброю.

До цього президент Володимир Зеленський попередив, що світу треба готуватися до ядерного удару агресора.

За даними української та іноземної розвідок, наразі Росія не готує ядерну зброю для застосування.

Натомість радник глави Офісу президента Олексій Арестович застеріг керівництво РФ від ядерних ударів по території України.

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