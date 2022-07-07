Окупанти дистанційно замінували автомобільні шляхи неподалік Шестакового на Харківщині.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На Харківському напрямку ворог зосереджує зусилля на утримані зайнятих рубежів, на окремих ділянках лінії зіткнення намагається вести штурмові дії. Здійснював вогневий вплив з артилерії в районах населених пунктів Слатине, Мала Данилівка, Руські Тишки, Веселе, Кутузівка, Пришиб та Гусарівка. Неподалік Шестакового окупанти дистанційно замінували автомобільні шляхи", - йдеться у повідомленні.
Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що в районі Добрянки українські воїни майже повністю знищили диверсійно-розвідувальну групу противника та успішно відбили ворожий штурм ворога, що послідував за цим.
Крім того, повідомляється, що противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю.