Ворог також намагається вести штурмові дії на окремих ділянках лінії зіткнення.

Окупанти дистанційно замінували автомобільні шляхи неподалік Шестакового на Харківщині.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Харківському напрямку ворог зосереджує зусилля на утримані зайнятих рубежів, на окремих ділянках лінії зіткнення намагається вести штурмові дії. Здійснював вогневий вплив з артилерії в районах населених пунктів Слатине, Мала Данилівка, Руські Тишки, Веселе, Кутузівка, Пришиб та Гусарівка. Неподалік Шестакового окупанти дистанційно замінували автомобільні шляхи", - йдеться у повідомленні.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що в районі Добрянки українські воїни майже повністю знищили диверсійно-розвідувальну групу противника та успішно відбили ворожий штурм ворога, що послідував за цим.

Крім того, повідомляється, що противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю.

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