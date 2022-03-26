Ось так путінські пропагандисти пояснюють ефективну оборону України на цифровому фронті.

Російська пропаганда почала поширювати фейк про роботу кіберспеціалістів США і НАТО в Україні. Таким способом в РФ виправдовуються за невдачі на цифровому фронті.

Відповідною інформацією поділилася Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України в своєму Telegram-каналі.

Щоб пояснити провали РФ, пропагандисти Путіна почали говорити про експертів з США і НАТО, які ведуть війну проти Росії в цифровому просторі. Але на практиці всі успіхи України на кіберфронті — це заслуга виключно вітчизняних айтішників.

Наша країна дійсно співпрацює з партнерами в плані оборони в цифровому середовищі. Однак "на передовій" знаходяться саме українські фахівці, які захищають, в тому числі Європу і НАТО від російських хакерів.

"Наша співпраця з міжнародними партнерами — це двостороння дорога. Ми надаємо міжнародній кіберспільноті найновіші дані та інформацію про російські операції, і ми справді слугуємо передовою, яка захищає Європу та НАТО від російських хакерів, як це роблять Збройні сили України на землі", — заявив заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.

Нагадаємо, проти Росії на цифровому фронті також успішно воює міжнародне хакерське угруповання Anonymous. Нещодавно воно зламало сайт Центробанку РФ і злило в Мережу 28 Гбайт інформації про всі транзакції. Це один з найбільших банківських витоків в історії.

Війна Російської Федерації проти України