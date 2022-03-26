Окупантам навіть самим соромно за такі звірства.

Загарбники у телефонних розмовах з близькими прямо зізнаються, що вбивають мирних українців і вчиняють страшні звірства.

Про це стає відомо з перехоплених СБУ розмов загарбників.

Вояка з окупаційного війська Російської Федерації розповідає: "У сусідньому от селі пацани жінку дорослу зґвалтували і 16-річну дівчинку".

Навіть самому загарбнику гидко від цього і він говорить, що ґвалтівників треба "розстріляти нах*й".

Його дружина, судячи з розмови, теж неабияк шокована почутим про звірства російських військових в Україні.

Раніше генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла про першу підозру російському окупанту за зґвалтування жінки в Київській області. Він оголошений в розшук і до суду подано клопотання про його затримання. У мережі з'явилася інформація про цього злочинця. Також в мережі показали фото російського командира Михайла Романова і його сім'ї.

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