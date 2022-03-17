Лукашенко визнав, що РФ розв'язала війну в Україні, та назвав умови Путіна "прийнятними"

Білоруський диктатор впевнений, що РФ не програє у цій війні.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко публічно заявив, що в Україні не "спецоперація", а війна. Водночас він вважає, що шлях до її завершення близький, адже Путін нібито запропонував Зеленському "прийнятні умови миру".

Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю японському телеканалу TBS.

Білоруський диктатор, очевидно, забув методичку Кремля та заплутався у поняттях. Спочатку він говорив про "операцію РФ" в Україні, а згодом визнав, що це війна.

"Я переконаний, що найближчим часом цей конфлікт – операція Росії – закінчиться миром. Скажу вам вперше головне: Росія пропонує Україні – Путін Зеленському, я це точно знаю, – абсолютно прийнятний варіант договору. І сьогодні ще можливо, щоб Україна з Росією домовилися та Зеленський підписав із Путіним цей договір. Якщо Зеленський на це не піде, то, повірте, йому доведеться з часом підписати акт про капітуляцію. Росія у цій війні не програє. У цьому ви 100% переконані також. Чим закінчується війна у разі перемоги однієї зі сторін, Японія знає краще, ніж я", - заявив Лукашенко.

Найближчий соратник російського диктатора вважає, що Білорусі не доведеться вступати у війну з Україною, але не виключив цього.

"Заходу не вдасться втягнути нас у цей конфлікт. У нас достатньо розуму, щоб не втягнутися в цей конфлікт, як нас сьогодні американці разом зі своїми партнерами штовхають до цього конфлікту", – сказав Лукашенко.