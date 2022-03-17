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Лукашенко визнав, що РФ розв'язала війну в Україні, та назвав умови Путіна "прийнятними"

Віолетта Орлова

15:31, 17.03.22
2 хв. 4060
Лукашенко проговорився, що РФ розв'язала в Україні війну, а не "операцію" / REUTERS

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко публічно заявив, що в Україні не "спецоперація", а війна. Водночас він вважає, що шлях до її завершення близький, адже Путін нібито запропонував Зеленському "прийнятні умови миру".

Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю японському телеканалу TBS.

Білоруський диктатор, очевидно, забув методичку Кремля та заплутався у поняттях. Спочатку він говорив про "операцію РФ" в Україні, а згодом визнав, що це війна.

"Я переконаний, що найближчим часом цей конфлікт – операція Росії – закінчиться миром. Скажу вам вперше головне: Росія пропонує Україні – Путін Зеленському, я це точно знаю, – абсолютно прийнятний варіант договору. І сьогодні ще можливо, щоб Україна з Росією домовилися та Зеленський підписав із Путіним цей договір. Якщо Зеленський на це не піде, то, повірте, йому доведеться з часом підписати акт про капітуляцію. Росія у цій війні не програє. У цьому ви 100% переконані також. Чим закінчується війна у разі перемоги однієї зі сторін, Японія знає краще, ніж я", - заявив Лукашенко.

Найближчий соратник російського диктатора вважає, що Білорусі не доведеться вступати у війну з Україною, але не виключив цього.

"Заходу не вдасться втягнути нас у цей конфлікт. У нас достатньо розуму, щоб не втягнутися в цей конфлікт, як нас сьогодні американці разом зі своїми партнерами штовхають до цього конфлікту", – сказав Лукашенко.

Як раніше повідомляв УНІАН, 2 грудня Мінфін США схвалив черговий пакет санкцій проти Білорусі, зокрема, проти сина Лукашенка-Дмитра Лукашенка та низки білоруських компаній.

Також проти Білорусі ввела нові санкції і Великобританія. У список потрапили пропагандист Григорій Азаренок і спецкорреспондент "СБ. Беларусь сегодня" Людмила гладка, яка на камеру "опитувала" протестувальників, затриманих силовиками.

Білорусь у відповідь на санкції ЄС, США, Великобританії та інших країн вирішила обмежити імпорт товарів та в'їзд іноземців.

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