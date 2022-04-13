Глави зовнішньополітичних відомств двох країн обговорили подальші кроки щодо притягнення Росії до відповідальності за її злочини в Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попросив Великобританію прискорити поставки зброї в Україну.

Про це глава МЗС повідомив у мікроблозі Twitter за підсумками телефонної розмови з Державним секретарем у закордонних справах і справах Співдружності націй і розвитку Великобританії Елізабет трас.

"Вдячний Сполученому Королівству за лідерство в посиленні санкційного тиску на Росію. Підкреслив важливість прискорення поставок зброї в Україну. Обговорили подальші кроки для притягнення Росії до відповідальності за її злочини", - підкреслив Кулеба.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

13 квітня 2022 року Рада ЄС затвердила третій транш у розмірі 500 мільйонів євро для потреб ЗСУ.

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