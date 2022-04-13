Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попросив Великобританію прискорити поставки зброї в Україну.
Про це глава МЗС повідомив у мікроблозі Twitter за підсумками телефонної розмови з Державним секретарем у закордонних справах і справах Співдружності націй і розвитку Великобританії Елізабет трас.
"Вдячний Сполученому Королівству за лідерство в посиленні санкційного тиску на Росію. Підкреслив важливість прискорення поставок зброї в Україну. Обговорили подальші кроки для притягнення Росії до відповідальності за її злочини", - підкреслив Кулеба.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- 13 квітня 2022 року Рада ЄС затвердила третій транш у розмірі 500 мільйонів євро для потреб ЗСУ.
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