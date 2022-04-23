Гуманітарні штаби працюють на території вже понад 500 деокупованих населених пунктів.

В Україні станом на сьогодні, 22 квітня, розміновано 184 населених пункту і це непоганий темп.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що триває повернення нормального життя на територіях, які звільнені від окупантів.

"Якщо на початок цього тижня розмінування відбулося в 70 населених пунктах, то станом на сьогодні розміновано 184 населених пункти. Звичайно, потрібно зробити ще дуже багато. Але темп, я вважаю, непоганий", - сказав президент України.

За його словами, гуманітарні штаби працюють на території вже понад 500 деокупованих населених пунктів, і щодоби додаються майже по 100 населених пунктів, куди ми повертаємо медичні та освітні послуги, роботу органів соціального захисту, фінансові установи.

"Досить швидкими темпами відновлюємо транспортне сполучення. Плюс 96 населених пунктів за добу, куди повернули автомобільне сполучення. Плюс 183 населених пункти, куди повернули роботу АЗС. Плюс 90 населених пунктів, куди повернули електрику. Повертаємо водопостачання, забезпечення газом, забезпечення зв'язком", - сказав Зеленський.

За його словами, повернення України в міста і громади означає "в повному сенсі цих слів повернення життя". "Вірю, що таке повернення відбудеться і на півдні нашої держави, і на сході України. У всіх районах, куди під прапором Росії занесли деградацію, руйнування і смерть", - додав він.

При цьому Зеленський підкреслив, що це залежить від того, наскільки єдині ми всі будемо в протидії російському вторгненню. "Ще раз наголошую: за будь-якої можливості кожен і кожна мають протистояти окупації. Ігноруйте окупантів. Не співпрацюйте з ними. Не допомагайте їм. Знешкоджуйте колаборантів", - зазначив президент України.

Война проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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