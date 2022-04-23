Окупанти намагаються рухатися в бік Слов'янська та Святогірська.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України окупаційні війська РФ не полишають спроб рухатися в бік Миколаєва і виходити на рубежі Дніпропетровської області.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко.

Говорячи про ситуацію на Донбасі, експерт зазначив, що окупанти не мають особливих поспіхів на цьому напрямку, проте не полишають спроб взяти сили ЗСУ в кільце.

"Наступ поступово починався ще наприкінці минулого тижня, коли ми бачили інтенсивний обстріл українських позицій. Особливо, в районі Попасної та Рубіжного, Сєвєродонецька. І зараз ми бачимо, що російські війська намагаються прориватися в тому напрямку. Але там у них особливого успіху поки немає", - зазначив експерт.

За словами Мусієнка, складна ситуація в районі Ізюму та Маріуполя.

"Так само намагаються рухатися по лінії Ізюм - у бік Слов'янська, Святогірська і виходити на те, щоб з лінії Рубіжного і Слов'янська-Краматорська з'єднатися в одне кільце. Таким чином, намагатися взяти в оточення наше угруповання військ. По лінії Маріуполя, очевидно, ситуація складна. Там героїчно чинять опір і тримаються наші захисники", - зазначив експерт.

Експерт також зазначив, що ще один складний напрямок - південь, де в районі Гуляйполя і Пологів російські війська також намагаються прориватися в бік сходу для того, щоб з'єднатися з угрупованням в районі Мар'їнки.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладню евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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