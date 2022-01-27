Однак "ворог відмовився від своїх намірів" та відступив на тимчасово окуповану територію.

На Донбасі російські бойовики намагалися проникнути на українські позиції.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці штабу операції Об'єднаних сил.

"На Луганщині у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних сил України, особовим складом опорного пункту було виявлено спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника. Завдяки пильності та рішучості військовослужбовців ЗСУ ворог відмовився від своїх намірів та відступив на тимчасово окуповану територію", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що протягом доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення.

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Збройний конфлікт на Донбасі Росія розпочала у квітні 2014 року – після окупації російськими війська Криму.

Підконтрольні Кремлю провокатори почали підбурювати місцеве населення й самі брати участь у проросійських акціях.

Невдовзі керовані російськими спецслужбами "протести" переросли у захоплення будівель органів місцевого самоврядування і закінчилися проголошенням "республік", легітимність яких визнає тільки Москва та її близькі сателіти.

За окупацію Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей США і ЄС запровадили низку санкцій проти Кремля.

Сам Путін причетність своєї країни до розв’язання конфлікту на Донбасі заперечує, стверджуючи, що російських військ в ОРДЛО "немає".

При цьому Росія намагається схилити Україну до прямих переговорів з бойовиками, заявляючи, що є лише "третьою стороною", аби зняти з себе відповідальність за розпочату агресію й уникнути посилення санкцій.

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