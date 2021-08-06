Командування угруповання російських окупаційних військ постійно проводить тренування з управління вогнем чергових артилерійських розрахунків, які приховано розміщені вздовж лінії зіткнення.

Командування Збройних сил Росії збільшує інтенсивність застосування диверсійно-розвідувальних груп та снайперських розрахунків на Донбасі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.

"Командування ЗС РФ продовжує заходи з дестабілізації обстановки вздовж лінії зіткнення. Зокрема, противник збільшує інтенсивність застосування диверсійно-розвідувальних груп та снайперських розрахунків, озброєних сучасним озброєнням російського виробництва", – йдеться в повідомленні.

Також, як зазначають у ГУР, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ постійно проводить тренування з управління вогнем чергових артилерійських розрахунків, які приховано розміщені вздовж лінії зіткнення. При цьому як цілі використовуються позиції Об’єднаних сил.

Читайте такожЗатриманий розвідник "ДНР" проведе 10 років за гратами - СБУКрім того, окупанти встановлюють додаткові мінно-вибухові загородження, у тому числі дистанційним мінуванням місцевості із застосуванням протипіхотних мін ПОМ-2.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Костянтин Гончаров