Працівники станції вже чотири дні утримуються в заручниках, вони фізично та психологічно виснажені.

Російські окупанти катують персонал захопленої Запорізької АЕС.

Про це у Facebook повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Персонал захопленої росіянами Запорізької атомної станції піддається катуванням. Більше того, за наявною у нас інформацією, війська окупантів змусили керівництво станції записати звернення, яке планують використати в пропангандистських цілях", - зазначив він.

За словами Галущенка, пропагандистська машина Росії хоче створити черговий фейк, який транслюватиме своїм громадянам та міжнародній спільноті для виправдання власних злочинів.

"Працівники Запорізької атомної станції вже 4 дні утримуються в заручниках. Всередині станції перебувають близько 500 російських солдатів і 50 одиниць важкої техніки.

Працівники станції фізично та психологічно виснажені", - повідомив він.

Міністр закликав міжнародних партнерів вжити всіх заходів для того, щоб заборонити ведення бойових дій довкола атомних станцій, вивести окупаційні війська з захоплених атомних об’єктів та закрити небо над Україною.

"Аварія на атомних станціях внаслідок застосування росіянами зброї призведе до катастрофи загальноєвропейського масштабу. Відповідальність за це буде цілком на Росії.

Якщо таке станеться, європейцям доведеться змінити затишок своїх осель на радіаційні укриття. Разом ми маємо покласти край ядерному тероризму Росії. Це потрібно зробити зараз – допоки не стало надто пізно", - наголосив Галущенко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що війну треба закінчувати, треба сідати за стіл предметних та чесних переговорів.

Вас також можуть зацікавити новини: