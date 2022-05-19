Інформаційна безпека - важлива складова перемоги України, зазначають в ОВА.

Російські окупанти поширюють фейки про розміщення в Одесі Збройних сил України для виявлення їх реальної дислокації.

Про це повідомив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

Він зазначив, що інформаційна безпека – важлива складова перемоги України та закликав не реагувати на фейки, які активно почали поширювати "сили інформаційно-психологічних операцій" Російської Федерації.

"Знову в центрі уваги - Одеса і регіон. Багато фейків стосуються розміщення ЗСУ. Вони закидаються для того, щоб користувачі соціальних мереж потім при обговоренні могли вказувати конкретні адреси, де знаходяться наші підрозділи, які належать до сил оборони та виконують бойові завдання", - сказав Братчук.

Він нагадав, що напередодні нібито було "заміновано" кілька адміністративних будівель і один з парків Одеси. За його даними, такі повідомлення про мінування надходять, як правило, з РФ і тимчасово окупованих українських територій. Таким чином, ворог намагається чинити психологічний тиск на кожного з нас, щоб створити паніку і посіяти страх.

Братчук також додав, що російський флот продовжує блокувати порти Одеського регіону і погрожує ракетними ударами. Крім того, залишається високою ймовірність обстрілів стратегічною авіацією противника і з території Криму.

В Одеській області триває контрдиверсійна робота, відповідні заходи проводяться на кордоні з невизнаним Придністров'ям, підкреслив спікер ОВА.

Війна в Україні:

18 травня в соцмережах окупанти поширили "новину" про те, що на території Одеської кіностудії розміщено важке озброєння та установку ППО ЗСУ. Керівництво кіностудії це спростувало. Також до поліції надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування адмінбудівель та парку.

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