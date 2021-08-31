Ще двоє бійців поранені. Їх доправили до лікарні.

Російські найманці протягом 30 серпня вбили українського бійця на Донбасі. Один військовий дістав поранення внаслідок обстрілів, ще один – отримав мінно-вибухову травму через підрив на НВП.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Поранених воїнів було терміново доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників – середнього ступеня тяжкості.

Всього у понеділок штаб зафіксував 11 порушень "тиші".

Читайте такожВ ОП дали незвичайне пояснення новій ескалації на ДонбасіБіля Новозванівки ворог тричі обстрілював наші позиції з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Під Шумами окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Троїцького противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а в напрямку Катеринівки – з автоматичних станкових гранатометів.

У районі Новотошківського ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, а з БПЛА було скинуто гранату ВОГ-17.

Бойовики обстрілювали з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів позиції ЗСУ неподалік Водяного, великокаліберні кулемети ворог застосував біля Широкиного.

На межі Донецької та Луганської областей зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Станом на 7:00 31 серпня штаб зафіксував три порушення режиму припинення вогню. У напрямку Широкиного противник обстрілював українських військових з зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів,

Біля Новозванівки російські окупанти використали міномети 120-го калібру.

Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", – йдеться у повідомленні.

Автор: Яна Ставська