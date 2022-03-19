Повністю зруйновано 69 українських шкіл.

Російські окупанти з початку своєї агресії проти України обстрілюють цивільну інфраструктуру, під вогнем – навчальні заклади та лікарні. За 4 тижні ворог пошкодив майже 500 шкіл.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак, передає Суспільне.

За його словами, повністю знищені 69 шкіл.

Зазначимо, що одна з найважчих ситуацій з пошкодженими навчальними закладами в Харкові. Мер міста, яке перебуває під постійними обстрілами, повідомив, що значних руйнувань зазнали близько 60 шкіл. Ігор Терехов наголосив, що навчальний процес зупинений. Доєднатись до навчання можуть ті діти, які виїхали з обласного центру.

Як повідомили у Міносвіти, з 14 березня в країні відновився навчальний процес. Проте за словами Сергія Шкарлета, до повноформатного навчання не приступила жодна українська школа. У чотирьох областях України тривають канікули або навчання в освітніх закладах призупинено через безпекову ситуацію.

Також, за словами Шкарлета, у 13 регіонах навчання було змішане: очне і онлайн. У 8 областях частково розпочався освітній процес залежно від безпекової ситуації.

Шкарлет сказав, що на кінець тижня буде зібрана більш детальна інформація про навчання в освітніх закладах від департаментів освіти і науки обласних державних військових адміністрацій.

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