Росіяни, як і раніше, зосередилися на захопленні Донбасу.

Бої на Донбасі та в Херсонській області для російських військ безрезультатні.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Зараз ворог зіткнувся з дилемою: або забезпечити наступ на сході, або посилити оборону на півдні України.

За повідомленнями аналітиків з Інституту вивчення війни, українські захисники за останній тиждень пошкодили всі три мости, які контролюють окупанти.

Крім того, в ніч на 24 липня українські партизани підірвали залізницю поблизу Новобогданівки за 30 км на північ від окупованого Мелітополя.

Противник вчора зробив спробу провести обмежені наземні атаки в Херсонській області. Також ЗС РФ продовжили обстріли вздовж всієї лінії фронту на південному напрямку.

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