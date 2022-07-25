Бої на Донбасі та в Херсонській області для російських військ безрезультатні.
Про це йдеться у звіті британської розвідки.
Зараз ворог зіткнувся з дилемою: або забезпечити наступ на сході, або посилити оборону на півдні України.
За повідомленнями аналітиків з Інституту вивчення війни, українські захисники за останній тиждень пошкодили всі три мости, які контролюють окупанти.
Крім того, в ніч на 24 липня українські партизани підірвали залізницю поблизу Новобогданівки за 30 км на північ від окупованого Мелітополя.
Противник вчора зробив спробу провести обмежені наземні атаки в Херсонській області. Також ЗС РФ продовжили обстріли вздовж всієї лінії фронту на південному напрямку.
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