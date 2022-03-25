Серед причин відсутності такої підготовки - корупція.

У Conflict Intelligence Team звернули увагу на те, що командування РФ не підготувало своїх військових до погодних умов України.

Про це CIT повідомляє в Telegram.

Журналісти опублікували розмови окупантів, які підтверджують, що росіяни не були готові до морозів. У багатьох немає ні буржуйок, ні навіть наметів. Через що багатьом доводилося спати в окопах.

Деякі ворожі військові скаржилися на обмороження ніг.

Джерело розслідувачів, знайоме з ситуацією на іншому напрямку вторгнення, підтвердило цю інформацію, додавши, що в одному із з'єднань наметами була забезпечена тільки одна батальйонно-тактична група, А зимове обмундирування мали всього 20% особового складу, причому часто куплене самими контрактниками за свій рахунок.

У CIT вважають, що причина цього і багатьох інших недоліків - інституційна корупція в російській армії. Водночас не знімають з рахунків і наміри росіян взяти Україну "бліцкригом".

"Мабуть, російські штабісти, що відповідали за планування операції, або розраховували закінчити її в лічені дні, або не врахували ймовірної погодної аномалії, або помилково вважали, що російські війська укомплектовані зимовим обмундируванням. У цих умовах влада російських регіонів, наприклад Волгоградської області, оголошує акції зі збору теплих речей для військових, які воюють в Україні", - кажуть журналісти.

На багатьох напрямках ЗСУ вже пішли в контратаку, вибиваючи ворога з окопів. Важкі бої, за підтвердженням МВС, вночі тривали в околицях Києва. Українським бійцям вдалося відбити в окупантів низку населених пунктів.

Через невдалу наступальну операцію російські війська зосередилися на бомбардуваннях міст і терорі цивільного населення.

Проте в Росії приховують справжні втрати армії, в тому числі реальну кількість убитих у лавах ЗС РФ, наполягаюючи на продовженні "спецоперації".

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