У бригаді їх назвали "витратним матеріалом".

Мобілізованих росіян з Іркутської області, які скаржилися на своє командування, відправили на штурм Авдіївського укріпрайону.

Про це самі військові першого і другого батальйону полку 1439 розповіли виданню "Люди Байкалу". Також інформацію підтвердила дружина одного з них "Дождю".

Самі солдати очікували відправки в тероборону, але їх нікуди не переводять. За словами військових, у них почався "капець".

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25 лютого ці окупанти вже в другому за рахунком ролику поскаржилися, що 31 грудня їх відправили з Новосибірська на штурм Авдіївки "без будь-якої підтримки, артилерії, зв'язку, саперів, розвідки". У бригаді їх назвали "витратним матеріалом". Тоді губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв обіцяв вирішити проблему і перевести мобілізованих на нове місце служби. Однак одразу на наступний день їх без підготовки знову відправили на штурм.

Проблеми в російській армії

Як повідомляв УНІАН, російські мобілізовані заявили, що відступили зі своїх позицій на фронті за наказом командира, а тепер їх хочуть звинуватити в дезертирстві. Вони скаржаться, що командуванню на них наплювати.

Раньше мобілізовані окупанти з Туви записали звернення, в якому поскаржилися на знущання з боку військових так званої "ДНР" а також на те, що їх називають "смертниками".

Жінка обговорюючи з окупантом стан мобілізації в Росії заявила, що в армію РФ забирають непридатних по здоров'ю осіб.

У вересні минулого року в Іркутській області РФ прямо у військкоматі розстріляли воєнкома.

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