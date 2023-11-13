У ЦНС назвали ще одного причетного авіаперевізника.

Росія залучає авіакомпанії до перевезення своїх військовослужбовців. Однією з них є "I Fly" Airlines".

Як повідомляє Центр національного спротиву, внаслідок введення санкцій російські авіакомпанії зазнали суттєвих фінансових втрат, тому власники, наближені до російської влади, беруть та виконують замовлення від Міністерства оборони.

"Зокрема, авіакомпанія "I Fly" Airlines" виконує спецрейси з Новосибірська до Ростова. Надалі особовий склад направляється до України. Міноборони системно використовує цивільні авіакомпанії дотуючи їх", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що власником "I Fly" Airlines" є Олександр Буртін, який також є співзасновником та співвласником туристичної компанії Tez Tour. Її генеральним директором є Кирило Романовский.

РФ залучає цивільну авіацію для потреб армії: що відомо

Як повідомляв УНІАН, навесні цього року Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику Федерального агентства повітряного транспорту Російської Федерації Олександру Нерадьку.

Відомо, що він надав цивільні літаки чотирьох російських авіакомпаній для потреб Міноборони РФ. Вони перевозили особовий склад, зброю та боєприпаси.

Також Генеральна прокуратура повідомила про підозру у пособництві вищому керівництву Росії та ЗС РФ у веденні агресивної війни керівнику авіакомпанії "Уральські авіалінії" Сергію Скуратову.

За його вказівками цивільні літаки транспортували російських мобілізованих та зброю для підготовки та участі у війні проти України.

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