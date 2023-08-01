Російські авіакомпанії отримували комплектуючі західних виробників через Китай і ОАЕ.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням в Україну, авіакомпанії країни-агресора продовжують отримувати запчастини до своїх літаків.

Як повідомляють РосЗМІ, авіакомпанії РФ тільки в 2023 році змогли отримати авіаційні запчастини на суму $171 млн. Як йдеться в матеріалі, чотири великі російські авіакомпанії "Аерофлот", S7 Airlines, "Росія" і "Побєда" в 2023 році завезли для своїх літаків західні комплектуючі на суму $110 млн.

Російські авіакомпанії отримували комплектуючі західних виробників через Китай та ОАЕ. "Аерофлот" привіз в країну запчастини від американських компаній Honeywell на $ 7,5 млн, Woodward на $4,5 млн і Boeing на $2,5 млн, а також французької Safran Nacelles на $4,5 млн.

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Дочірня компанія S7 Airlines "Глобус" в березні 2023 року ввезла в Росію турбореактивний двигун франко-американської компанії CFM International для літаків сімейства Airbus A320 вартістю від $7,5 млн. у тому ж місяці S7 ввезла в Росію двигун американської General Electric для пасажирського літака Embraer E170 за $4,4 млн.

"Побєда" ввезла цього року запчастини американської Honeywell на суму понад $3,5 млн, а Rockwell Collins Inc і Boeing на суму понад $2 млн.

Авіакомпанія "Росія" в 2023 році отримала тільки запчастини Honeywell на суму понад $6 млн.

Частину санкційних запчастин для іноземних літаків до Росії завезла невелика компанія "Протектор".

З 2023 року вона ввезла авіаційні запчастини на суму не менше $61 млн.до їх числа увійшли шість літакових двигунів для американських і європейських літаків Boeing 767, Boeing 737 і Airbus A320. "Протектор" отримував запчастини за допомогою фірм з ОАЕ і Таїланду.

Крах російської авіації

Після вторгнення Росії в Україну у агресора виник дефіцит літаків і запчастин для них.

2 березня 2022 року світові виробники літаків Boeing і Airbus зупинили роботу в Росії через вторгнення в Україну. Були зупинені поставки запчастин в Росію, технічне обслуговування та надання техпідтримки для авіакомпаній з РФ.

У 2022 році російські авіакомпанії здійснили дві тисячі рейсів на літаках з деталями і компонентами, термін придатності яких закінчився.

Через брак деталей російським авіакомпаніям заборонили письмово фіксувати несправності літаків.

Частково виправити проблему допомогли поставки деталей за схемами для обходу санкцій.

У липні 2023 року повідомлялося про те, що Росія на порозі зупинки польотів навіть на "кукурудзниках". Російські авіакомпанії, що експлуатують легкі багатоцільові літаки Ан-2 ("кукурузники"), зіткнулися з дефіцитом запчастин через відмову європейських постачальників співпрацювати з агресором.

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