Унаслідок цих обстрілів загинуло четверо мирних жителів, ще 40 зазнали поранень.

Служба безпеки України повідомила про підозру російському віце-адміралу Віктору Соколову, який наказав обстрілювати Україну "Калібрами" з Чорного моря.

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ. Зазначається, що Служба зібрала доказову базу на діючого командувача Чорноморським флотом Військово-морського флоту Росії віце-адмірала Віктора Соколова. Наголошується, що він причетний до масованих російських ударів по цивільних об’єктах України.

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"З 10 серпня 2022 року Соколов особисто віддавав накази щодо регулярних бойових пусків крилатих ракет 3М14 "Калібр" по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Унаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо мирних жителів, ще 40 – отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, повітряні атаки агресор здійснював по енергооб’єктах у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Житомирській та Івано-Франківській областях.

Також встановлено, що російські обстріли завдали значних втрат національній системі життєзабезпечення цивільного населення України.

Крім того, російські ракетні удари призводили до тимчасової зупинки роботи десятків місцевих навчальних закладів, лікарень та інших соціальних установ.

Так, на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Соколову про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йдеться про ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ("порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою") та ч. 3 ст. 110 ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України").

Також це ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 ("планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою").

У СБУ додали, що тривають комплексні заходи для притягнення Соколова до відповідальності за злочини проти України. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Війна в Україні: новини

Заступник командувача Чорноморського флоту Росії з матеріально-технічного забезпечення генерал-майора Михайло Ясніков та командувач 11-ї окремої інженерної бригади полковник Дмитро Марков, які командували підривом Північно-Кримського каналу, отримали 12 років в’язниці.

У СБУ зазначили, що обидва посадовці безпосередньо командували захопленням Каховської гідроелектростанції та підривом споруд Північно-Кримського каналу. За даними слідства, саме Ясніков віддав наказ щодо незаконного захоплення об’єктів критичної інфраструктури, а Марков керував підривами.

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