Помилкові припущення у плануванні і невдачах в сталому розвитку продовжують підривати прогрес Росії.

Росія змушена відправляти на поле бою старших польових командирів. Вони через труднощі в управлінні і неефективності дій РФ, ймовірно, візьмуть на себе особисте керівництво операціями.

Про це йдеться в звіті британської розвідки станом на 8 травня.

Зазначається, що старші польові командири рідко делегують оперативні повноваження своїм підлеглим, які, своєю чергою, не отримують життєво важливого досвіду керівництва.

Однак неясно, чи призвела присутність цих військових на полі бою до уточнення або зміни оперативної концепції. Помилкові припущення при плануванні і невдачі в сталому розвитку продовжують підривати прогрес Росії.

Передова дислокація командирів піддала їх значному ризику, що призвело до непропорційно високих втрат російських офіцерів у війні. Це призвело до того, що сили повільно реагують на невдачі і не можуть змінити свій підхід на полі бою.

Ці проблеми, ймовірно, збережуться, враховуючи відносну відсутність досвіду оперативного командування у офіцерів, призначених замість убитих.

Як повідомляв УНІАН, станом на 7 травня ЗСУ знищили вже 25 100 російських військових.

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