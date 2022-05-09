Внаслідок влучання постраждали 2 особи, яких каретою ШМД госпіталізовано до медичного закладу.

Рятувальники ліквідовували наслідки ракетного обстрілу на Одещині, внаслідок якого загорівся готель.

Про це йдеться у повідомленні МВС України.

"Сьогодні на Одещині внаслідок ракетного обстрілу сталось загоряння і руйнування об’єкту туристичної інфраструктури. Зруйновано 5-ть будівель. В одній з будівель сталось загоряння", - повідомляють в МВС.

Внаслідок влучання постраждали 2 особи, яких каретою ШМД госпіталізовано до медичного закладу. Загиблих немає.

"Рятувальники ліквідували пожежу і з-під завалу дістали собаку. Від ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 6 рятувальників", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, окупанти ракетним ударом знищили улюблений готель російської еліти в Одесі.

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