Агресор має розуміти ціну того, що він робить, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Україна ініціювала запровадження санкцій щодо публічних осіб у Росії та членів їхніх родин, які долучалися до прийняття рішень стосовно агресії проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу у Києві після зустрічі із прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким та віце-прем'єром Ярославом Качинським, прем'єром Словенії Янезом Яншею та прем'єром Чехії Петром Фіалою.

Шмигаль подякував лідерам ЄС та світових країн за введення 4-го пакету санкцій проти РФ, що включає індивідуальні списки ключових олігархів, лобістів, пропагандистів, а також галузеві санкції.

"Ми також ініціювали запровадження санкцій на всіх публічних осіб РФ і членів їх сімей, які так або інакше долучалися до прийняття рішень стосовно початку агресії в Україні. Агресор має розуміти ціну того, що він робить. Так само як і громадяни країни-агресора мають також платити ціну за терористичні дії свого керівництва та своїх військових", - наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що основними сферами нових санкцій мають стати:

визнання Євросоюзом та Сполученими Штатами Росії країною-спонсором тероризму;

скасування віз для громадян РФ;

поширення персональних санкцій на всіх посадовців РФ – від міністрів та депутатів Держдуми до керівників органів місцевого самоврядування;

закриття морських портів для російських кораблів і моряків;

ембарго на всі російські ресурси (нафту, газ, мінерали, метали);

продовження виключення російських банків зі SWIFT.

"Ми також розраховуємо на лідерство очільників європейських країн у донесенні меседжу бізнесам, які працюють на території Росії, що не можна фінансувати через сплату податків бюджет РФ, бо цей бюджет фінансує вбивство мирних українців - наших жінок і дітей; до тих соціально відповідальних компаній, які сьогодні працюють і наповнюють бюджет війни РФ, з якого фінансується міжнародний тероризм", - зазначив Шмигаль.

Санкції проти Росії за війну в Україні

Нищівні санкції проти Росії запровадили після початку відкритої війни РФ проти України 24 лютого.

Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов’язань, санкцій проти російських банків тощо. Окремо ряд технологічних гігантів заявили про вихід з російського ринку.

15 березня Кремль у відповідь на санкції США заборонив в'їзд до РФ президенту США Джо Байдену і ще 12 американським офіційним особам.

Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.