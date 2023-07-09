Попри те, що спроба заколоту "Вагнера" відвернула увагу, контрнаступ ЗСУ не призвів до нокауту.

Через місяць після початку визвольна операція України київські сили продовжують наступ, зокрема спроби відбити Бахмут. Попри заворушення в тилу росіян, викликані заколотом групи найманців "Вагнера", ще не було драматичних проривів, які деякі колись передбачали. Частково це відображає зосередженість України не на захопленні території, а на зниженні можливостей Росії, а також несподівану завзятість окупантів.

Ще до заколоту президент України Володимир Зеленський був змушений визнати, що контрнаступ України просувається "повільніше, ніж хотілося б", попередивши при цьому тих, хто "вважає, що це голлівудський фільм і очікує результатів зараз", що його сили будуть "просуватися на полі бою так, як ми вважаємо кращим".

Професор Марк Галеотті, який написав понад 20 книг про Росію, останньою з яких стала "Війни Путіна: від Чечні до України", проаналізував контрнаступ українських Сил оборони. Він виділив фактори, які вплинули на швидкість визвольної операції, в колонці для видання The Sunday Times.

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Жорстка опозиція

Є ознаки зростаючого українського оптимізму. У вівторок глава РНБО Олексій Данілов заявив, що "останні кілька днів були особливо плідними". Проте, у спостерігачів також є відчуття, що проявилася інша сторона російської армії. Вона чинить жорсткий опір і не вичерпала свої сили.

Коли армія РФ йшла в атаку, вона виглядала тьмяно та не мала уяви, покладаючись на масовані бомбардування і дорогі лобові атаки. Втративши велику кількість своїх найкращих військ у непродуманому кидку на Київ, російським силам - за деякими винятками, такими як десантники - здавалося, не вистачало навичок та енергії для боротьби іншим способом.

Сильний захист

Однак росіяни набагато ефективніші в обороні. Українці перейшли в контрнаступ на широкому фронті від Орєхова на півдні до Кремінної на півночі. Їх мета полягала в тому, щоб знайти слабкі місця, послабити можливості противника і спробувати змусити росіян передчасно розгорнути свої резерви.

Російська 58-а армія на півдні як і раніше практично не має втрат, а інші боєздатні частини утримуються, як підкріплення на випадок, якщо українці прорвуть лінію оборони. "Вагнерівців" не було на фронті, так як вони переформовувалися. Тепер ПВК швидше за все розформують або розділять і включать до складу інших підрозділів по частинах. Відсутність найманців означає, що у росіян менше готових резервів, в порівнянні з невеликими новими найманими компаніями, що формуються державними корпораціями, такими як "Газпром" та "Роскосмос".

Якщо Київ зможе спровокувати Москву на розгортання всіх або деяких резервних сил, то це позбавить росіян значної тактичної гнучкості, надавши українцям шанс завдати удару в іншому місці.

Лінія Суровікіна

Частково опір Росії відображає той факт, що захищатися в основному легше, ніж нападати. Особливо якщо є час для створення сильних оборонних позицій. Так звана "лінія Суровікіна" може проіснувати довше, ніж людина, на честь якої вона названа, після заколоту ЧВК "Вагнер". Це велика серія траншей, мінних полів, колючого дроту, танкових пасток і вогневих позицій, призначених для уповільнення будь-якої української атаки і перетворення її в плацдарм, який може бути обстріляний артилерією.

Українцям вдалося прорвати деякі із зовнішніх оборонних рубежів, але вони не зіткнулися з основними укріпленнями. Крім того, вони також зазнали втрат у техніці, яка підходила для розчищення шляху, в тому числі наданих Фінляндією танків для розмінування Leopard 2r. звідси особлива зацікавленість в отриманні касетних боєприпасів попри те, що більша частина світу їх заборонила. Це снаряди, які розкидають безліч "бомб" по району ураження і особливо ефективні проти військ в окопах.

Російська адаптація

Росіяни також продемонстрували здатність вчитися за останні 16 місяців війни - від вдосконалення управління артилерією до координації безпілотників з наземними діями. Аналітик британського Міністерства оборони описав це як "вимушену адаптацію під вогнем — часто грубу, але ефективну".

Вони ширше використовують авіаційну міць. Бойові вертольоти, особливо Ка-52 "Алігатор", задіяні в більшій кількості, ніж раніше, літають вдень і вночі. Вертольоти оснащені протитанковими ракетами з лазерним наведенням "Вихор", які можна запускати, перебуваючи поза досяжністю дії української системи ППО. Минулого місяця ще 20 одиниць були перекинуті на передову авіабазу під Бердянськом.

Вони також використовують відносно нову зброю і модифікації, від теплового камуфляжу до модернізованих дронів "Ланцет", які націлювалися на ворожу артилерію. Крім того, щоб компенсувати дефіцит запасів високоточних ракет, росіяни почали оснащувати наявні бомби комплектами, що дозволяють їм планувати до 30 кілометрів, що дозволяє літакам залишатися в повітряному просторі Росії.

Мінна війна

Війна також ознаменувалася бойовим дебютом системи ІСДМ "Землеробство". З кузова вантажівки він може запускати до 50 ракет, начинених мінами, на відстань до 15 кілометрів, покриваючи площу розміром з кілька футбольних полів за лічені хвилини. Це дозволяє росіянам встановлювати мінні поля прямо перед наступаючими силами або позаду них.

Є побоювання, що контрольована Росією Запорізька АЕС була замінована, щоб, за словами одного українського солдата, стати "масивною ядерною міною". Станція набагато безпечніше, ніж був Чорнобильський реактор, і якби стався якийсь витік радіоактивних речовин, це, ймовірно, торкнулося б не тільки Україну, а й Росію. Швидше за все, це політичний гамбіт, спроба налякати українців і європейців, щоб підштовхнути їх до переговорів.

Утримання фронту і бойовий дух

Москва не розраховує сліпо на бойовий дух своїх солдатів. Спроби президента РФ Володимира Путіна викликати дух Великої Вітчизняної війни і представити її як екзистенційну боротьбу за Батьківщину, схоже, не має великого ефекту. Недавній заколот найманців показав, що більшість солдатів не більше схильні чинити опір Євгену Пригожину, а приєднуються до нього. Більшість солдатів - резервісти, мобілізовані під загрозою в'язниці, а не завзяті добровольці.

Однак війська в окопах рідше тікають, ніж війська на відкритій місцевості. Попри періодичні заяви, немає ніяких доказів того, що сучасна російська армія використовує загороджувальні загони. Чутки, можливо, заохочуються урядом, щоб його солдати знали, що відступ може бути небезпечнішим, ніж оборона.

У висновку професор Галеотті зазначає, що справжні битви ще попереду. За його прогнозами, наступ триватиме все літо. Російська армія, може, і в кращій формі, але все одно зазнала катастрофічних втрат, а українці володіють ініціативою і визначають, де і як зосередити бойові дії.

Можливо, вони сподіваються на якийсь символічний успіх перед самітом НАТО у Вільнюсі, щоб продемонструвати свою цінність як союзника, але насправді їх увага зосереджена на серйозній перемозі, яка заспокоїть союзників і розбурхає Путіна. Росіяни розосереджені вздовж 1000-кілометрової лінії фронту, і якщо українці зможуть застати їх зненацька, то є всі шанси прорвати оборону.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

У Генштабі ЗСУ зазначили, що Сили оборони успіх успіх в наступі в районі Клещиевки. У свою чергу командир третьої штурмової бригади майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що бійці зайняли частину висот, але окупанти намагаються чинити опір.

У свою чергу глава ГУР Міністерства оборони Кирило Буданов анонсував успіхи на фронті, але трохи пізніше.

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