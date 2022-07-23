Ендрю Крамер - перший керівник українського бюро.

Після п'яти місяців повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну американське видання New York Times відкриває бюро в Києві, щоб писати про російську агресію.

Про це повідомляє New York Times. Очолить бюро Ендрю Крамер, який раніше працював у московському бюро.

"Ми створили бюро в Києві, щоб продовжувати висвітлювати війну, яка перевернула життя мільйонів українців і відбилася далеко за межами країни. Конфлікт поставив людей по всьому світу під загрозу голодної смерті, зруйнував союзи, підірвав зусилля по переходу на екологічно чисту енергію і кинув виклик вже крихкому світовому порядку, заснованому на правилах. Ендрю Крамер - наш найперший керівник українського бюро", - йдеться в повідомленні.

Ендрю Крамер: що про нього відомо

Крамер почав роботу в NYT у 2005 році. Він працював кореспондентом Business Day.

Був основним репортером, який висвітлював події в Україні. У 2014 році був військовим кореспондентом на сході України.

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