Окупанти потрапили в полон і звернулися до своїх товаришів по службі.

Українські захисники Маріуполя взяли в полон ще двох російських окупантів - батька і сина. На допиті вони розповіли, що їхали в Україну нібито для боротьби з фашистами і для охорони гумконвою.

Але в результаті вони потрапили на війну, куди влада РФ кинула їх без засобів захисту. Так вони і опинилися в Маріуполі, де зараз ведуться запеклі бої.

Також на допиті вони сказали, що фашистів у Маріуполі не виявили, а потім вирішили здатися в полон українським військовим.

Крім того, і батько, і син закликали своїх товаришів по службі скласти зброю і також здатися в полон. А також вони звернулися до росіян і закликали їх не вірити пропаганді президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше українські спецслужби перехопили розмову окупанта, який розповів мамі про те, що за захоплену Україну їм пообіцяли гроші і квартири.

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