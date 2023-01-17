За даними журналістів, "вагнерівець" засвітився в Сирії, ЦАР і Лівії.

Розслідувачі ідентифікували командира "вагнерівців" під час штурму Соледара Донецької області. Ним виявився колишній військовий, раніше судимий за шахрайство.

"14 січня в телеграм-каналі прес-служби Євгена Пригожина з'явився відеоролик, де "кухар Путіна" представляє "командувача взяттям Соледара". Ім'я чоловіка, з яким Пригожин стоїть на тлі зруйнованого будинку, не розкривається, але творець ПВК "Вагнера" називає його досвідченим бійцем, який взяв місто "без жування соплів за два тижні", – пише Центр "Досьє".

Журналісти зазначили, що насправді бої за Соледар тривають з весни 2022 року і тривають досі.

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За даними Центру "Досьє", командувача "вагнерівцями", відправленими на штурм Соледара, звуть Антон Єлізаров.

"Він народився в 1981 році в Ростовській області, в 1998 році закінчив Ульяновське Гвардійське суворовське військове училище, в 2003 році – Рязанське вище повітряно-десантне командне училище. Єлізаров служив у 108-му полку 7-ї гвардії десантно-штурмової дивізії в Новоросійську, де командував взводом і ротою. Крім того, він був командиром групи в 10-й окремій бригаді спецназу в Молькіно. Під час служби брав участь у бойових діях на Північному Кавказі", – додали розслідувачі.

При цьому, в 2014 році Єлізаров був звинувачений у шахрайстві зі службовою квартирою. Зазначається, що він надав недостовірні документи під час її приватизації. Суд засудив його до трьох років позбавлення волі умовно і штрафу. Після судів з Міноборони РФ Єлізарова виселили зі службової квартири.

"Як мінімум з 2016 року Єлізаров числиться в "Вагнері" з позивним "Лотос", номер М-0136. Він воював у Сирії, де був у 2017 році поранений осколком у стегно, працював у 2018-2019 роках у ЦАР інструктором, у 2021 році командував штурмовим загоном у Лівії. У вересні 2022 року Єлізаров з'являвся разом з Пригожиним і губернатором Волгоградської області на похоронах вагнерівця Олексія Нагіна", – розповіли розслідувачі.

Бої за Соледар: останні новини

Військовослужбовець ЗСУ Степан Барна заявив, що біля Соледара почнеться тривале позиційне протистояння на витривалість. Він підкреслив, що в місті відбувається окопна війна, тобто зафіксувалися позиції обох сторін і говорити про втрату Соледара занадто рано.

Українські військові розповіли, що окупанти продовжують жертвувати своїми людьми в спробі взяти Бахмутську ділянку фронту під свій контроль. Росіяни навіть не забирають тіла загиблих і поранених з поля бою, а залишають їх там замерзати.

У британській розвідці зазначили, що українські військові зберігають позиції в Соледарі Донецької області і поступово наближаються до Кремінної Луганської області. У звіті сказано, що станом на 15 січня ЗСУ майже безперечно зберігали позиції в Соледарі.

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