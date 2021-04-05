За минулу добу, 4 квітня, збройні формування Російської Федерації один раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", недалеко від населеного пункту Південне, противник відкрив вогонь у бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
З початку поточної доби, 5 квітня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала зростання порушень режиму припинення вогню на Донбасі більше ніж в 10 разів. Всього у зонах розмежування стався тисяча двадцять один обстріл, в тому числі майже 500 вибухів.
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