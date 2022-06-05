На Харківському напрямку окупанти вели активну оборону, основні зусилля зосередили на утриманні зайнятих рубежів.

Окупанти намагаються проводити наступи на українські міста, проте зазнають втрат та поразок. На Бахмутському напрямку ворог хотів штурмувати Білогорівку, проте захисники України вкотре зірвали плани військових РФ.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України щодо оперативної ситуації з російським вторгненням станом на 18:00 5 червня.

Зазначається, що окупанти на Лиманському напрямку мають значні втрати у живій силі, озброєнні і техніці, однак ведуть штурмові дії у напрямку населеного пункту Старий Караван. Бойові дії тривають, противник відновив наступ в районі населеного пункту Святогірськ.

На Сєверодонецькому напрямку, за даними Генштабу, окупанти обстрілювали підрозділи українських військ та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

"На Бахмутському напрямку підрозділи противника здійснювали обстріли районів населених пунктів Комишуваха, Миколаївка, Білогорівка, Покровське та Доломітне. Штурмову та армійську авіацію ворог застосував поблизу Бахмута та Берестового. Окупанти вели штурмові дії в районах населених пунктів Білогорівка та Миколаївка. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Успіху не має, бойові дії тривають", - йдеться у повідомленні.

На Слов’янському напрямку, додали у Генштабі, зусилля окупантів зосереджені на продовженні наступу в напрямку населеного пункту Слов’янськ. Вони безуспішно намагались вести наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Довгеньке.

"На Харківському напрямку ворог вів активну оборону, основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів та прикордонних районів на північ від міста Харкова. З метою підвищення стійкості оборони проводить інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та мінування підступів до них. Для сковування дій Сил оборони веде інтенсивні артилерійські, мінометні обстріли позицій наших підрозділів. Крім того, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку окупанти посилено охороняють ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Здійснили мінометний обстріл цивільної інфраструктури в районі населеного пункту Грем’яч Чернігівської області.

"На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. З метою підтримки наступальних дій прискорено відновлює транспортну та залізничну інфраструктури на тимчасово захоплених територіях. Продовжує застосування засобів радіоелектронної боротьби для створення умов, що унеможливлюють використання БпЛА підрозділами наших військ", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не було.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали позиції українських військ, намагалися вести контрбатарейну боротьбу.

Російські окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Біла Криниця з метою відновлення раніше втраченого положення. Після вогневого ураження Силами оборони України відійшли на раніше зайняті позиції.

"Противник продовжує зазнавати значних втрат в ході ведення бойових дій на території України. З метою поповнення підрозділів російські загарбники продовжують заходи примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - додали у Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні ліквідували ще одного російського генерала.

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