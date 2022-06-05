Галина Мінаєва зазначила, що в одному з мікрорайонів є руйнування.

Російські окупанти 5 червня знову обстріляли Чугуїв Харківської області. В результаті атаки ворога одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

Про це повідомила мер міста Галина Мінаєва у Facebook.

"Є руйнування в одному з мікрорайонів, але найболючіше, що є вбитий і поранений серед жителів", - йдеться в повідомленні.

При цьому вона закликала жителів міста дотримуватися правил безпеки.

"Як людина, я розумію бажання багатьох чугуївців хоч на час скористатися хорошою погодою, хоч трохи відволіктися від важких думок і нервового напруження, вийти в місто, прогулятися по парках або скверах, посидіти в кафе. Всі ми дійсно дуже виснажені морально за ці місяці. Однак необхідно пам'ятати - війна триває і звичні для нас у мирний час речі можуть бути смертельно небезпечними. Закликаю вас, шановні земляки, бережіть себе, своє життя і життя своїх близьких!",- підсумувала Мінаєва.

Як раніше повідомляв УНІАН, 5 червня в Києві прогриміло кілька вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах. Відомо про одну постраждалу людину, вона госпіталізована. За попередніми даними, рашисти здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря.

Над Обухівським районом Київської області була збита ворожа ракета.

Крім того, в Бахмуті Донецька область ворожим вогнем знищено сільськогосподарське підприємство.

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