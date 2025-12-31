Окупанти намагаються взяти Білогір'я під повний котроль, -  DeepState

Окупанти проводять атаки на цілу низку населених пунктів на Запоріжжі.

Останніми днями російські окупанти активно штурмують Білогір'я Запорізької області.

Про це повідомив проєкт DeepState. "На жаль, ворог має успіхи у селі та намагається взяти його під повний контроль", - йдеться у повідомленні.

Загалом аналітики проєкту зауважили, що за останній тиждень спостерігається дуже велика активність противника на Запоріжжі.

"Крім важких боїв за Гуляйполе, Приморське та Степногірськ, росіяни проводять атаки на Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Павлівку та поблизу Дорожнянки", - зазначили аналітики.

Ситуація в Запорізькі області

Раніше у DeepState пояснили складність оборони Гуляйполя для українських захисників. Там зауважили, що місто знаходиться у низовині, і рельєф місцевості ускладнює оборонні дії.

"Сили Оборони України продовжують утримувати позиції в більшій частині Гуляйполя, але подальша оборона міста стає вкрай складною через рельєф місцевості", - зазначали аналітики.

Раніше росіяни заявили про захоплення Гуляйполя, але Генштаб ЗСУ спростував ці твердження. Під контролем загарбників перебуває лише частина міста. Ситуація у місті складна, тривають бої, противник намагається видавити Сили оборони з позицій.

