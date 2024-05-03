Утримання одного бійця без зброї оцінюється в 30 тисяч доларів.

Заступник міністра оборони України Юрій Джигир розповів, у скільки обходиться українському бюджету утримання одного бійця ЗСУ. Про це він розповів у коментарі Bloomberg.

"Джигир сказав, що вартість мобілізаційної кампанії Києва залежатиме від щомісячного рівня призову і рішень про ротацію. Вартість утримання одного солдата без зброї він оцінив у 1,2 мільйона гривень (30 тисяч доларів)", - пише Bloomberg.

Джигир також розповів, що війна в Україні показала низку конкретних корупційних ризиків у Міноборони, але "нова система закупівель допомогла їх ліквідувати".

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За словами Джигира, зараз у Міноборони діє "двоетапний механізм" закупівель - міністерство встановлює політику закупівель, контролює і перевіряє якість, а дві державні компанії контролюють закупівлі, прагнучи знизити потенційні ризики.

Міністерство також працює з колегами зі США в рамках зусиль із вирішення проблем, пов'язаних із тим, як українські сили зберігають і використовують західні боєприпаси, сказав Джигир, пославшись на шість інспекцій на військових об'єктах, під час яких вивчали, як зберігають певні види зброї.

Мобілізація в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не потрібно мобілізувати 500 тис. осіб, адже в ЗСУ знайшли резерви, які раніше не були застосовані на фронті.

Однак, на думку експерта Євгена Дикого, Україна потребує мобілізації півмільйона військовослужбовців, адже треба, щоб армія могла нас захистити від нового наступу РФ, яка, своєю чергою, активно поповнює мобілізаційні резерви.

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