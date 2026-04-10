Скільки військових може втратити Путін у боях за решту Донбасу: відповідь Зеленського

Йдеться про величезну ціну навіть для ініціатора війни Путіна.

Російській Федерації для повної окупації українського Донбасу доведеться пожертвувати від 300 тисяч до 1 мільйона людей. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час інтерв’ю для подкасту The Rest Is Politics.

"Я вважаю, що Путін розуміє: він не може повністю окупувати Україну. Просто іноді він ділиться з нашими партнерами меседжами, які не відповідають його справжнім думкам", - зазначив Зеленський.

Зокрема, у російського диктатора величезні втрати і немає достатньо добре підготовлених людей на полі бою.

"Він намагається знайти вихід із ситуації, який виглядав би як перемога", - зазначив Зеленський.

На думку президент України, саме тому Путін намагається витіснити українських захисників із Донбасу дипломатичним шляхом – через діалог зі Сполученими Штатами.

"Тому що для повної окупації Донбасу йому довелося б пожертвувати від 300 тисяч до 1 мільйона людей – залежно від того, на скільки років вони планували б цю операцію. Це величезна ціна навіть для Путіна", - наголосив Зеленський.

Україна не збирається виводити Сили оборони з Донеччини

"Росіяни знають: якщо ми виведемо війська з Донбасу, це розділить нашу націю. Багато людей виступатимуть проти цього. Якщо єдність України буде підірвана, Путін придумає новий "бліцкриг", щоб окупувати Україну дуже швидко", - переконаний Зеленський.

На думку президент України, навіть якщо цього не станеться, Путін використає подальшу паузу, щоб набрати більше людей, підготувати їх, наростити військово-промислову базу та домогтися зняття санкцій.

"Тому припинення вогню у форматі "стоїмо там, де стоїмо" – це не лише наше бажання, це також в інтересах наших партнерів", - повідомив Зеленський.

"Донбас не є метою Путіна"

Як розповів Зеленський, він повідомив американським партнерам, що для того, аби в США зрозуміли, чи хоче Путін миру, треба знайти відповіді на низку питань.

"По-перше, спробуйте організувати зустріч на рівні лідерів, щоб обговорити території", - наголосив Зеленський.

Проте, як підкреслив Зеленський, Путін відмовився від цього.

"По-друге, якщо він не хоче продовжувати агресію після припинення вогню, запропонуйте розмістити американських і європейських військових вздовж лінії зіткнення. Відповідь Путіна була: "Ні, жодних іноземних військових". Чому? Це може означати лише те, що він хоче рухатися далі", - переконаний Зеленський.

Як вважає президент України, не можна вірити, що Путіну треба лише Донбас.

"По-третє, він має приблизно 17 мільйонів квадратних кілометрів території. Проте він каже американцям: "Дивіться, у чому проблема? Ідеться лише про 6 тисяч квадратних кілометрів". Чи можете ви уявити, що хтось, хто має мільйони квадратних кілометрів, 70% з яких є слаборозвиненими й не мають належної інфраструктури, просить ще? Чи справді ми віримо, що все, що йому потрібно, – це додаткові 5800 квадратних кілометрів? Не це його мета. Донбас – стратегічне місце в Україні", - відзначив Зеленський.

За словами глави держави, коли Путін отримає українські промислові міста й укріплення в цьому регіоні, далі залишаться лише відкриті поля й прямі дороги до українських обласних центрів.

"Я маю на увазі, що ми розуміємо, чому він хоче Донбас", - констатує Зеленський.

Донбас в центрі уваги - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня Зеленський повідомив про чергові терміни, які собі встановили російські загарбники щодо окупації великих міст на Донеччині. Зокрема, Покровськ, Костянтинівку і Дружківку російські загарбники хочуть захопити до кінця квітня. Утім, за словами Зеленського, у російських окупантів немає достатніх сил для реалізації таких планів у такі короткі терміни.

Вас також можуть зацікавити новини: