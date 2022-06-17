Росіяни навіть не фіксують примусово мобілізованих в "Л/ДНР".

Російське командування складає зброю та залишає свій особовий склад напризволяще.

Про це йдеться у телефонній розмові окупанта, яку перехопила СБУ.

"Наше командування поїхало. Ну не поїхало, а покидали зброю. Кажуть: "Ми воювати не підемо". Їх змінюватимуть, якщо не поміняють, то нас відвезуть додому… Один із начальства взагалі в Росію з**ався", – розповідає загарбник дружині.

Жінка просить чоловіка не тікати, адже це вважатиметься дезертирством. Але той, будучи мобілізованим в "ЛНР" усвідомлює, що офіційно його взагалі немає на цій війні.

"Ми ніде не числимося, ніде. Повір мені... Як сказав командир Ушаков, ми тут – "м'ясо", що відволікає маневр. Ніде, навіть у Росії не фіксується, що ми тут знаходимося", – стурбовано пояснює окупант.

Як писав УНІАН, окупанти вже тривалий час висловлюють в розмовах з "колегами" та близькими невдоволення діями керівництва. В травні СБУ опублікувало фрагмент перехопленої розмови, де окупант скаржився на керівництво, яке ризикує їхнім життям і забороняє відступати.

Також напередодні Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов російських військових, які розповідають, що їдять собак, а командири продають їхні пайки "наліво".

Раніше повідомлялося, що російські окупанти почали вигадувати власні лайфхаки, щоб не померти на війні в Україні. Вони насипають пісок в паливну систему танків, і після цього техніка не заводиться.

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