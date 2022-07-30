Міністр повідомив про гарні новини після перемовин з главою Пентагону.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив про "гарні новини" за підсумками перемовин з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це він написав у Twitter.

Український міністр оборони заявив, що постійно підтримує діалог з американським колегою. Кілька годин тому відбулися чергові перемовини сторін. Резніков і Остін обговорили останні події.

"Я радий, що міністр оборони США Ллойд Остін повернувся з гарними новинами. Скоро ми отримаємо засоби зміцнення нашої обороноздатності", - заявив Резніков.

Наразі міністр обмежився тільки анонсом без деталей.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня стало відомо, що США надають Україні додатковий пакет військової допомоги вартістю 270 млн доларів, в рамках якого ЗСУ отримають 4 HIMARS та боєприпаси до них, 36 тис. снарядів до артилерії, протитанкове озброєння, 580 дронів Phoenix Ghost.

Ймовірно, йдеться про додаткове постачання озброєння на тлі масового вбивства полонених захисників "Азовсталі" в Оленівці та "зливу" роликів з катуваннями українських військових.

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