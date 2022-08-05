Партизанський рух у південних областях досить активний.

Збройні сили України координують дії з партизанами на тимчасово окупованих південних територіях країни. Скоро з'являться значущі результати спільної роботи ЗСУ та руху опору.

Про це повідомила начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк В ефірі національного телемарафону.

"[Партизанський рух] досить активний, в поєднанні з нами, тому наше вогневе ураження і їх внутрішній вогонь у всіх сенсах дуже результативний. І я думаю, що найближчим часом ви побачите саме ті результати, які підкреслять те, що ми діємо разом", — повідомила Гуменюк.

Нагадаємо, наприкінці липня на Херсонщині партизани підірвали автомобіль з поліцейськими, які переметнулися на бік ворога. Одного зрадника вдалося ліквідувати, а другий отримав поранення.

Сили опору також проводять інформаційну боротьбу на півдні. Наприклад, вони розклеюють листівки, що закликають виступати проти так званого "референдуму".

А сьогодні, 5 серпня, з'явилася інформація, що гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо ввели в медикаментозну кому. Його могли отруїти.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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