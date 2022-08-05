Збройні сили України координують дії з партизанами на тимчасово окупованих південних територіях країни. Скоро з'являться значущі результати спільної роботи ЗСУ та руху опору.
Про це повідомила начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк В ефірі національного телемарафону.
"[Партизанський рух] досить активний, в поєднанні з нами, тому наше вогневе ураження і їх внутрішній вогонь у всіх сенсах дуже результативний. І я думаю, що найближчим часом ви побачите саме ті результати, які підкреслять те, що ми діємо разом", — повідомила Гуменюк.
Нагадаємо, наприкінці липня на Херсонщині партизани підірвали автомобіль з поліцейськими, які переметнулися на бік ворога. Одного зрадника вдалося ліквідувати, а другий отримав поранення.
Сили опору також проводять інформаційну боротьбу на півдні. Наприклад, вони розклеюють листівки, що закликають виступати проти так званого "референдуму".
А сьогодні, 5 серпня, з'явилася інформація, що гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо ввели в медикаментозну кому. Його могли отруїти.
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