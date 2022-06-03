Загарбник не дозволяв односельцям забрати тіло загиблого, а потім наказав поховати його в обумовленому місці.

Вдалося ідентифікувати російського снайпера, який вбив цивільного у Київській області. Це Олег Ільїн - снайпер 15-ої окремої мотострілецької "Олександрійської" бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

За її даними, Ільїн служив у бригаді, що належить до складу так званих російських "миротворчих" військ. Його особу Київська обласна прокуратура та слідчі СБУ встановили, що у лютому під час окупації села Перемога на Київщині.

"Цей російський "миротворець" вбив 53-річного місцевого мирного мешканця. Беззбройний громадянин просто повертався додому. Кілька днів із чоловіком не було зв’язку, поки друг не знайшов його тіло з простреленою головою в парку неподалік позицій, де чергували загарбники. Окупанти ще 9 днів не давали односельцям забрати жертву. Лише згодом дозволили поховати у вказаному ними місці в тому ж парку", - розповіла Венедіктова.

Слідчі зібрали достатньо доказів, щоб цей військовослужбовець РФ отримав статус підозрюваного в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

Як повідомляв УНІАН, українських поліцейських Донецької області та Маріуполя, які добровільно перейшли на бік російських окупантів, вдалося ідентифікувати.

Вас також можуть зацікавити новини: