Вороги розмістилися на території покинутої шахти під Луганськом, в селищі міського типу Ювілейний.

На початку лютого в Telegram-каналі, близькому до ПВК "Вагнера" з'явилося фото з нібито трофейною САУ "Гвоздика". Завдяки цьому знімку вдалося з'ясувати розташування ремонтної бази російських окупантів на Луганщині.

Розслідування провели журналісти Радіо Свобода. Пост з фотографією 3 лютого виклали в Telegram-каналі "Куточок ситха". Він відомий своїм наближеним статусом до ПВК "Вагнера". Однак за 40 хвилин до публікації знімок з'явився на сторінці 55-річного жителя Омська Володимира Лапіна у "Вконтакте". Чоловік в молодості служив у ВДВ і побував на війні проти України в якості добровольця. Судячи з усього, саме з його сторінки взяли фото, яке з'явилося в "Куточку ситха".

Лапін разом з САУ "Гвоздика" опублікував кілька інших знімків. Вони були зроблені на території покинутої шахти "Луганська", розташованої на південний схід від Луганська. Визначити це допомогли візуальні орієнтири, зокрема, будівля з червоною зіркою. Завдяки вивченню супутникових знімків за 7 січня 2023 року журналістам вдалося з'ясувати, що фото з українською САУ "Гвоздика" було зроблено в південній частині шахти.

Інші знімки на сторінці Лапіна демонструють цехи, в яких розмістили різну російську техніку. І як мінімум один з них був зроблений на території "Луганської". Це вдалося ідентифікувати за характерними вікнами будівлі.

Використання шахти як бази

Вперше скупчення техніки на території "Луганської" зафіксували в 2016 році. Тоді розслідувачі проекту InformNapalm виявили знімки бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР", зроблені на шахті ще в 2015-му. На зображеннях демонструвалися люди зі зброєю, які проходили тренування на промисловому майданчику, присутньому на знімках Лапіна. А на сторінках сепаратистів були фотографії з боєприпасами, ймовірно, в цехах "Луганської".

Військова техніка на території шахти добре помітна і на супутникових знімках "Яндекс" і Google за 2019 і 2020 роки. Звідси напрошується висновок, що окупанти безперервно використовували "Луганську" в якості своєї бази для ремонту техніки і, можливо, зберігання боєприпасів. Цей факт підтверджує і відео з автомобільного відеореєстратора місцевого жителя Віталія Колесніченка. Ролик, опублікований в січні, доводить, що в межах покинутої шахти рашисти як і раніше розміщують військову техніку.

Наприкінці жовтня 2022-го на території "Луганської" виникла пожежа. Про це повідомили місцеві Telegram-канали і опублікували відео в якості підтвердження. Представники так званого "МНС" "ЛНР" назвали причиною інциденту "необережне поводження з вогнем невстановлених осіб".

Чому неможливо знищити базу

Дистанція від поточної лінії фронту до Ювілейного становить приблизно 90 кілометрів. Це трохи більше, ніж радіус ураження боєприпасів до HIMARS і аналогічних РСЗВ.

Однак "Луганська" знаходиться в межах досяжності далекобійних снарядів GLSDB, які пообіцяли передати США в одному з пакетів військової допомоги. Про поставки оголосили 2 лютого.

За даними Bloomberg, GLSDB надійдуть в Україну тільки через 9 місяців, тобто в листопаді. Компанія Boeing повинна виготовити снаряди, призначені для відправки ЗСУ.

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