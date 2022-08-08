Окрім особового складу, знищено склад боєприпасів ворожої армії.

Аеророзвідка та артилерія Національної гвардії і Збройних сил України за підтримки танків відправили до пекла російських спецпризначенців та склад з боєприпасами на півночі Харківської області.

Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ.

Місце базування підрозділу російських окупаційних військ. Згодом вони зафіксували факт розвантаження артилерійських боєприпасів. Гвардійці передали координати цілі нашим артилеристам, після чого здійснили корегування вогню.

"Камера БПЛА зафіксувала чудові результати акту "доброї волі" непроханих гостей із фашистської росії. Одночасно з ним відбулася планова демілітаризація складу артилерійських боєприпасів дбайливо захованих в ангарі, який ми обов’язково відбудуємо після поразки кремлівських орд в Україні", - прокоментували нацгвардійці.

Як повідомляв УНІАН, раніше бійці Військово-Морських сил ЗСУ успішно усунули окупантів на Донецькому напрямку. Вони ліквідували до 15 солдатів російської армії і знищили склад з боєприпасами.

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