За даними одного з розвідувальних органів України, понад 60% спостерігачів із західних країн та понад 40% українських співробітників скористалися такою можливістю.

Керівництво Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні дозволило брати позачергові відпустки усім співробітникам місії у зв’язку із військово-політичною ситуацією в Україні.

Відповідний лист серед працівників СММ було розповсюджено 13 лютого, повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з інформацією, яку журналісти проекту Радіо Свобода Донбас Реалії отримали в одному з розвідувальних органів України – понад 60% спостерігачів із західних країн та понад 40% українських співробітників скористалися такою можливістю.

Водночас майже всі іноземні міжнародні спостерігачі, окрім громадян РФ та деяких країн СНД, отримали від своїх дипломатичних установ застереження на евакуацію. Фактично ядром СММ ОБСЄ в Україні зараз стали спостерігачі з Росії (понад 90 осіб) та країн СНД.

У Місії, до якої Радіо Свобода звернулося за офіційним коментарем, не спростували і не підтвердили цю інформацію. Водночас послалися на повідомлення для преси від 13 лютого, у якому йдеться про те, що окремі держави-учасниці ОБСЄ вирішили, що їхнім громадянам, відрядженим на службу в СММ, варто залишити Україну в наступні кілька днів.

Напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до представників моніторингової місії ОБСЄ та дипломатів, щоби вони лишалися в Україні й фіксували обстріли бойовиків на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, Україна звернулася до Німеччини та Франції із проханням посилити моніторингову місію ОБСЄ, надавши додаткових спостерігачів.

Як зазначила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, Україні потрібно більше незалежних спостерігачів, які будуть проводити верифікацію, адже РФ вдається до інформаційних вкидів, пояснюючи свою агресію агресією з української сторони.

Вона зазначила, що українська сторона сподівається, що завтра, 19 лютого, відбудеться зустріч Тристоронньої контактної групи.

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