Росіяни вже відтягнули свої інші кораблі далі від узбережжя, це може ускладнити висадку будь-якого десанту Росії на Одесу.

Українські високопоставлені чиновники кілька тижнів просили у Вашингтона надати Україні протикорабельні ракети для прикриття узбережжя від російських атак.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела серед американських чиновників. Після потоплення Україною російського ракетного крейсера "Москва" США вирішили задовольнити це прохання.

На зустрічі в середу високопоставлені чиновники Пентагону також попросили американських військових підрядників розробити пропозиції щодо додаткових протикорабельних ракет, які США могли б надати українцям або американським союзникам.

Український удар по "Москві", флагману Чорноморського флоту Росії, був яскравою демонстрацією потужності протикорабельних ракет, запущених з узбережжя, і він показав, сказав високопоставлений чиновник Міноборони США, що запит України на більшу кількість такої зброї був "дуже прозорливим".

Американські чиновники заявили, що "Москву" потопили не за допомогою зброї американського виробництва, а за допомогою двох українських ракет "Нептун".

Перед ударом по "Москві", за словами високопоставленого чиновника Міноборони, російський Чорноморський флот міг "діяти відносно безкарно".

Однак тепер росіяни вже відтягнули свої інші кораблі далі від узбережжя, сказав інший американський чиновник. Це може ускладнити висадку будь-якого десанту Росії на Одесу. За словами американських чиновників, зупинення або стримування висадки десанта залишається важливою метою для України.

Чим далі від узбережжя будуть російські кораблі, тим обмеженішою буде їхня підтримка наземних нападів на українські міста. Це може ускладнити деякі гарматні та ракетні атаки на Україну, однак не виведе більш потужні ракети Росії за межі досяжності.

Як відомо, 13 квітня було завдано ракетний удар по російському крейсеру "Москва", який брав участь у захопленні острова Зміїний. Після удару на кораблі здетонував боєкомплект і почалася пожежа. Удар по крейсеру завдали українськими протикорабельними ракетами "Нептун".

Попри всі спроби росіян врятувати корабель, ввечері 14 квітня міноборони росії змушене було визнати, що ракетний крейсер "Москва" все ж таки пішов на дно. Корабель став найдорожчою бойовою здобиччю ЗСУ з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: