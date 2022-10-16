Однак, Загороднюк нагадав, що ця тактика не спрацювала вісім місяців тому для запобігання вторгнення Росії в Україну.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну неможливо сказати, які кроки зробить захід у разі, якщо президент країни-агресора Володимир Путін зважиться на застосування ядерної зброї.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив голова правління Центру оборонних стратегій, колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк.

"Яка буде реакція, ніхто не знає. Це стратегічне рішення західних країн, насамперед США, ні пояснювати, ні відкривати, які дії вони будуть застосовувати. Це так звана стратегічна невизначеність - ціла доктрина, якої вони дотримуються", - зазначив експерт.

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Однак, Загороднюк нагадав, що ця тактика не спрацювала вісім місяців тому для запобігання вторгнення Росії в Україну.

"Вона не спрацювала на початку року, коли вони теж намагалися що-небудь зробити, щоб зупинити війну. Тому, наскільки нам відомо, деякі конкретні меседжі з конкретними планами були відправлені у РФ по закритих каналах для того, щоб пояснити, що саме на них чекає, коли президент США Джо Байден говорив про "катастрофічні наслідки". Вважається серед чиновників і військових експертів, що навряд чи Путін захоче ризикувати та почне якісь такі невеликі дії, тому що, крім негативу, вони йому нічого не принесуть", - зазначив експерт.

Ядерний шантаж з боку Росії:

21 вересня 2022 року російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив заходу ядерною зброєю.

Цьому передували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. У цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю в разі посягання на свою територію.

Однак результатів псевдореферендумів світ не визнає, а США і союзники погодилися, що Україна має деокупувати захоплені Москвою території.

Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж швидше свідчить про непросте становище, в якому опинилася армія Росії на полі бою.

В українській розвідці припускають, що РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками", якщо Путін на це зважиться.

Загалом, на думку Інституту вивчення війни, існує лише два варіанти застосування ядерної зброї: уздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні. Однак жоден з них не дасть Росії реальної переваги на полі бою, оскільки ЗС РФ в нинішньому стані просто не здатні вести бій в ураженій радіацією зоні, а самі удари не дозволять повністю захопити Україну.

16 жовтня 2022 року радник з національної безпеки американського президента Джейк Салліван заявив про те, що США не потерплять ядерного удару Росії по Україні.

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